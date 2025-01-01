Стала известна дата инаугурации избранного главы Прикамья Дмитрий Махонин вступит в должность 18 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Официальная церемония вступления в должность главы Пермского края Дмитрия Махонина состоится 18 сентября, сразу после завершения пленарного заседания Законодательного собрания региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

На прошедших выборах действующий губернатор Дмитрий Махонин получил поддержку 70,94% избирателей, что составляет 685 577 голосов.

Как ранее писал «Новый компаньон», другие кандидаты на пост губернатора набрали значительно меньше голосов. Например, Ксения Айтакова от КПРФ получила 10,3% , Олег Постников от ЛДПР — 7,89%, Денис Шитов от «Новых людей» набрал 5,87% , а Людмила Караваева от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 3,26%.

