Жук-полиграф в Прикамье распространился ещё на 166 тысяч гектаров Введены карантинные фитосанитарные режимы

фото: Алексей Сметкин

Из-за распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае введены зоны фитосанитарного карантина, которые охватывают площадь более 166 тыс. га. Речь идёт о лесных массивах Чусовского, Осинского, Пермского и Кудымкарского лесничеств Пермского края. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Уточняется, что меры касаются участков в Нижне-Усьвинском участковом лесничестве, Чусовском участковом лесничестве и других землях Чусовского округа Пермского края, Губахинском округе вблизи п. Южный и земель лесного фонда, в Осинском лесничестве, вблизи п. Юго-Камского, д. Усть-Пизя, а также в Кудымкарском участковом лесничестве и рядом с Белоево.





Введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на быструю локализацию очагов заражения и предотвращение дальнейшего распространения вредителя. Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления.

