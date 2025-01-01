На предприятии в Прикамье неверно начисляли плату за сверхурочную работу За нарушения трудовых прав компания привлечена к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам плановой инспекции, проведенной Государственной инспекцией труда в Пермском крае, в деятельности АО «Энергосервис» были обнаружены отступления от трудового законодательства. Компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве, капитальном ремонте и техническом обслуживании энергетического оборудования, допустила ряд нарушений.

В частности, инспекция выявила некорректное начисление платы за работу в праздничные и выходные дни, а также за сверхурочную работу, включая случаи с работником, имеющим инвалидность.

Помимо этого, были зафиксированы нарушения в области охраны труда, касающиеся обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и проведения необходимых инструктажей.

По словам Ирины Зройчиковой, заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае, работодателю были выданы предписания, содержащие обязательные к исполнению требования об устранении выявленных нарушений. За допущенные нарушения трудовых прав компания привлечена к административной ответственности и оштрафована.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.