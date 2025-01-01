Алёна Бронникова Кикшеринговый сервис выразил свою позицию о возвращении электросамокатов в Пермь Ранее кассация подтвердила законность решения о запрете парковки СИМ в центре города Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Кикшеринговый сервис Whoosh рассказал «Новому компаньону» о позиции по вопросу возвращения самокатов в Пермь. Как сообщили в компании, пока остаются юридические возможности для отмены ограничений, сервис продолжит работать над тем, чтобы жители краевой столицы снова могли им пользоваться в качестве городского транспорта, а также над тем, чтобы самокаты стали удобным и безопасным транспортом.

«После того как арендные самокаты пропали с улиц города, их место заняли личные СИМ, которые не имеют никаких ограничений, никак не регистрируются и не опознаваемы в случае ДТП. Из-за этого они не попадают в сводки и статистику аварийности, но реальной безопасности это, конечно, не прибавило», — обратили внимание в Whoosh.

При этом в Москве в этом сезоне количество аварий с электросамокатами снизилось на 55% по сравнению с прошлым годом.

В кикшеринге Urent от комментария воздержались.

Напомним, после ввода новых требований правил благоустройства Перми, запретивших размещение СИМ вне специальных велопарковок, сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent приостановили деятельность в краевой столице. Компании обратились в суд к гордуме о превышении полномочий представительного органа, однако Пермский краевой суд встал на сторону ответчика, затем решение устояло в апелляции, а в сентябре и кассационный суд оставил жалобу истцов без удовлетворения.

