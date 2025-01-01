В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Давидовым Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Давидов. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Евгений Давидов родился 17 декабря 1983 года, а погиб 31 марта этого года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Похороны военнослужащего состоятся 16 сентября. Церемония прощания пройдёт в городском ДК с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище Александровска.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 16 сентября в Прикамья похоронят другого военнослужащего, погибшего на СВО, — Владимира Грибанова из Верещагинского округа. Он погиб 29 декабря 2024 года. У мужчины остались пятеро детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.