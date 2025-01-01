На СВО погиб отец пятерых детей из Прикамья Владимир Грибанов С ним простятся 16 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб Владимир Грибанов из Верещаганского округа. Об этом местные власти сообщили на официальной странице ВКонтакте.

Владимир Грибанов родился в д. Н. Савино 27 ноября 1974 года. Окончил школу № 2, а позже выучился на тракториста в Зюкайском ПТУ-71.

«Трудовую деятельность начинал в совхозе "Стрижевский". После службы в армии работал в Верещагинском отделе милиции. Затем с братом открыли цех по производству мебели в Бородулях. Ещё позднее занимался грузоперевозками по всей России, работал в транспортной компании Delko», — рассказали в администрации.

На СВО был гвардии старшиной, старшим наводчиком третьего миномётного отделения миномётного взвода. Погиб 29 декабря 2024 года.

У него остались два сына и три дочери.

Церемония прощания с солдатом состоится 16 сентября в 11:00 в клубе д. Бородули (ул. Мира, 5). В 11:30 пройдёт траурный митинг.

