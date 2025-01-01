В Пермском крае огласили приговор поджигателю банка, почты и машины с полицейскими Мужчине дали три года условно Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурским городским судом Пермского края оглашён приговор местному жителю, обвиняемому в поджогах. Суд установил, что в феврале 2025 года он преднамеренно нанёс ущерб чужой собственности: входным дверям отделения «Почты России», офису Россельхозбанка и автомобилю «ГАЗ-32215».

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что злоумышленник, находясь под воздействием наркотических веществ, предварительно договорился по телефону с неизвестным лицом о совершении преступления. Исполняя отведённую ему роль, он, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, попытался поджечь Кунгурский почтамт, дополнительный офис Россельхозбанка в Кунгуре и служебный автомобиль «Газель» с опознавательными знаками полиции, в котором находились сотрудники правоохранительных органов.

Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, так как его действия были вовремя пресечены.

Суд квалифицировал деяния обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, а именно: покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее значительный ущерб (в отношении «Почты России», Россельхозбанка и МО МВД России «Кунгурский») и покушение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Приговором суда поджигатель был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на три года с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей. Данный приговор пока не вступил в законную силу.

