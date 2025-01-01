Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зал деревянной скульптуры Пермской художественной галереи готов к приёму экспонатов В настоящее время в помещении монтируется климат-контроль Поделиться Твитнуть

Зал пермской деревянной скульптуры. Центральное пространство

Ольга Шур

Директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян сообщила «Новому компаньону», что в зале пермской деревянной скульптуры в новом здании галереи на Заводе Шпагина завершили все отделочные и подготовительные работы. Зал готов к созданию экспозиции. Сейчас в зале настраивается оборудование климат-контроля, которое должно обеспечить нормативную температуру и влажность, необходимые для сохранности коллекции.

Как уже неоднократно сообщалось, пермская деревянная скульптура станет первой из 14 постоянных экспозиций галереи, которые откроются в новом здании.

Этот зал – самый необычный из всех залов нового здания Пермской художественной галереи. Он расположен на третьем этаже и будет, как и ранее в соборе, кульминацией путешествия по экспозициям галереи.

Дизайн пространства спроектировали специалисты московского архитектурного бюро Project Eleven.

Зал пермской деревянной скульптуры. Окно над входом

Ольга Шур

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

– Архитектурные, дизайнерские, интерьерные решения зала будто переносят зрителя в трехнефное храмовое пространство под купол собора. В просторном зале есть «выход в небо»: потолок из деревянных конструкций и стекла пропускает дневной свет и солнечные лучи; поэтому там возможен почти театральный световой сценарий. Даже маленькое оконце под потолком, сквозь которое проникают закатные лучи солнца, почти такое же, как было в прежнем помещении собора. Это достаточно тонкие решения. Зал выполнен в светлых тонах и отделан деревом. Такая цветовая гамма никогда не раздражает.

Новая экспозиция включит в себя более 150 экспонатов – это примерно 30% коллекции пермской деревянной скульптуры, что в два раза больше, чем в здании собора. В экспозицию будут включены не только широко известные экспонаты, но и произведения, которые находились в фондохранении и долгое время не были представлены публике.

Экспозиция представит все этапы развития пермской храмовой резьбы – от ранних памятников конца XVII столетия до произведений рубежа XIX-XX веков, а также раскроет круг сюжетов православной скульптуры и её стилистическое разнообразие.

Пермская деревянная скульптура – титульная коллекция Пермской художественной галереи и культурный феномен Прикамья. Это крупнейшее и самое известное в России собрание православной храмовой скульптуры, происходящей из одного региона. Оно насчитывает более 500 экспонатов. В составе коллекции – резные образы Христа, Бога-отца, ангелов и святых. Эти произведения бытовали в храмах и часовнях Пермского края с XVII до начала XX века.

История формирования музейной коллекции пермской деревянной скульптуры и её изучения насчитывает более 100 лет. Этап системного комплектования и исследования начался в 1920-х годах, после открытия в городе художественной галереи. Появлению известного собрания Пермь обязана двум людям – первому директору галереи Александру Сыропятову и научному сотруднику (впоследствии директору) Николаю Серебренникову. В 1923-1926 годах они организовали шесть экспедиций по сбору церковных ценностей на территории Пермского края. В ходе исследовательских поездок удалось собрать почти 80% существующей коллекции деревянной скульптуры. В дальнейшем собрание пополнялось за счет музейных экспедиций 1960-80-х годов, а также отдельных случаев передачи произведений из храмов и от частных лиц.

Зал пермской деревянной скульптуры. Боковой проход

Ольга Шур

В новом здании галереи посетители смогут подняться на третий этаж на лифте или пешком по лестнице. Музейный маршрут построен таким образом, что при желании посетить только зал деревянной скульптуры у гостей не будет необходимости обходить весь музей: в каждую из экспозиций предусмотрен отдельный вход.

Ольга Шур

Переезд экспонатов в новое здание начнётся после того, как будет получен акт ввода здания в эксплуатацию. После этого откроется одновременно три экспозиции: вместе с залом деревянной скульптуры откроется временная выставка в образовательном центре и выставка «Дом» на первом этаже, в зале временных экспозиций.

