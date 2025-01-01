Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Зал деревянной скульптуры Пермской художественной галереи готов к приёму экспонатов

В настоящее время в помещении монтируется климат-контроль

Зал деревянной скульптуры

Зал пермской деревянной скульптуры. Центральное пространство
  Ольга Шур

Директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян сообщила «Новому компаньону», что в зале пермской деревянной скульптуры в новом здании галереи на Заводе Шпагина завершили все отделочные и подготовительные работы. Зал готов к созданию экспозиции. Сейчас в зале настраивается оборудование климат-контроля, которое должно обеспечить нормативную температуру и влажность, необходимые для сохранности коллекции.

Как уже неоднократно сообщалось, пермская деревянная скульптура станет первой из 14 постоянных экспозиций галереи, которые откроются в новом здании.

Этот зал – самый необычный из всех залов нового здания Пермской художественной галереи. Он расположен на третьем этаже и будет, как и ранее в соборе, кульминацией путешествия по экспозициям галереи.

Дизайн пространства спроектировали специалисты московского архитектурного бюро Project Eleven.

Зал деревянной скульптуры

Зал пермской деревянной скульптуры. Окно над входом
  Ольга Шур

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

– Архитектурные, дизайнерские, интерьерные решения зала будто переносят зрителя в трехнефное храмовое пространство под купол собора. В просторном зале есть «выход в небо»: потолок из деревянных конструкций и стекла пропускает дневной свет и солнечные лучи; поэтому там возможен почти театральный световой сценарий. Даже маленькое оконце под потолком, сквозь которое проникают закатные лучи солнца, почти такое же, как было в прежнем помещении собора. Это достаточно тонкие решения. Зал выполнен в светлых тонах и отделан деревом. Такая цветовая гамма никогда не раздражает.

Новая экспозиция включит в себя более 150 экспонатов  – это примерно 30% коллекции пермской деревянной скульптуры, что в два раза больше, чем в здании собора. В экспозицию будут включены не только широко известные экспонаты, но и произведения, которые находились в фондохранении и долгое время не были представлены публике.

Экспозиция представит все этапы развития пермской храмовой резьбы – от ранних памятников конца XVII столетия до произведений рубежа XIX-XX веков, а также раскроет круг сюжетов православной скульптуры и её стилистическое разнообразие. 

Пермская деревянная скульптура – титульная коллекция Пермской художественной галереи и культурный феномен Прикамья. Это крупнейшее и самое известное в России собрание православной храмовой скульптуры, происходящей из одного региона. Оно насчитывает более 500 экспонатов. В составе коллекции – резные образы Христа, Бога-отца, ангелов и святых. Эти произведения бытовали в храмах и часовнях Пермского края с XVII до начала XX века. 

История формирования музейной коллекции пермской деревянной скульптуры и её изучения насчитывает более 100 лет. Этап системного комплектования и исследования начался в 1920-х годах, после открытия в городе художественной галереи. Появлению известного собрания Пермь обязана двум людям – первому директору галереи Александру Сыропятову и научному сотруднику (впоследствии директору) Николаю Серебренникову. В 1923-1926 годах они организовали шесть экспедиций по сбору церковных ценностей на территории Пермского края. В ходе исследовательских поездок удалось собрать почти 80% существующей коллекции деревянной скульптуры. В дальнейшем собрание пополнялось за счет музейных экспедиций 1960-80-х годов, а также отдельных случаев передачи произведений из храмов и от частных лиц.

Зал пермской деревянной скульптуры

Зал пермской деревянной скульптуры. Боковой проход
  Ольга Шур

В новом здании галереи посетители смогут подняться на третий этаж на лифте или пешком по лестнице. Музейный маршрут построен таким образом, что при желании посетить только зал деревянной скульптуры у гостей не будет необходимости обходить весь музей: в каждую из экспозиций предусмотрен отдельный вход.

Зал пермской деревянной скульптуры

  Ольга Шур

Переезд экспонатов в новое здание начнётся после того, как будет получен акт ввода здания в эксплуатацию. После этого откроется одновременно три экспозиции: вместе с залом деревянной скульптуры откроется временная выставка в образовательном центре и выставка «Дом» на первом этаже, в зале временных экспозиций. 

