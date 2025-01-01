Прививки от гриппа поставили 8,2% жителей Прикамья Случаев заражения гриппом пока не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 12 сентября 2025 года в Пермском крае вакцинацию от гриппа прошли 202,8 тыс. человек, что составляет 8,2% от общего числа жителей Прикамья, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в текущем эпидемиологическом периоде случаев заражения гриппом пока не зафиксировано. Анализ лабораторных исследований показывает, что у пациентов с признаками ОРВИ обнаруживаются в основном негриппозные вирусы, такие как риновирусы и аденовирусы.

Для предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, избегать переохлаждения организма, систематически проветривать помещения, ограничить контакты с людьми, имеющими симптомы простуды.

