У компании по установке балконов в Пермском крае арестовали счета

Недовольство качеством балкона, установленного строительной фирмой, побудило жителя Березников обратиться в суд. Конструкция, смонтированная по заказу, имела дефекты, создававшие неудобства в использовании и не соответствовавшие ожиданиям клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В направленной компании претензии указывалось, что одна из створок балконной конструкции функционирует некорректно, а сама установка произведена с использованием деревянных опор. Ключевым недостатком стало несоответствие высоты выносной площадки заявленным параметрам, что привело к образованию значительного зазора между балконами истца и его соседа. Игнорирование претензии фирмой стало причиной обращения в судебные органы.

Суд, опираясь на закон о защите прав потребителей, поддержал требования истца о расторжении договора и возврате средств, затраченных на услугу. Кроме того, на компанию была возложена обязанность по выплате компенсации за моральный вред и штрафа за нарушение прав потребителя. Общая сумма, присужденная истцу, составила более 210 тыс. руб.

Для обеспечения принудительного взыскания долга судебным приставом был наложен арест на банковские счета компании-должника. Эта мера способствовала оперативному поступлению всей суммы долга на депозитный счет подразделения службы судебных приставов.

