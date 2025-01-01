Лесовосстановительные мероприятия в Прикамье охватили 26 тысяч га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в самом разгаре осенние работы по восстановлению лесов. Согласно информации Минприроды региона на 12 сентября, лесовосстановительные мероприятия охватили 26 144 га.

В ходе этих работ применялись различные способы воссоздания лесных насаждений: на 3274 га осуществлено искусственное лесовосстановление; комбинированное лесовосстановление реализовано на 997 га; на площади 21 546 га проведен агротехнический уход за лесными культурами; дополнение лесных культур выполнено на 3250 га; подготовка почвы для будущих лесонасаждений проведена на 2337 га.

Значимым элементом лесокультурного сезона является проведение рубок ухода за молодыми насаждениями, которые к настоящему времени выполнены на площади 4027 га.

Организованы лесные питомники, занимающие в общей сложности 9,5 га.

Все текущие мероприятия проводятся в рамках федеральной инициативы «Сохранение лесов», являющейся частью национального проекта «Экология».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.