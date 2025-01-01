В Пермском округе началось строительство нового детского сада Его открытие запланировано на 2027 год Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В с. Петровка Пермского муниципального округа подрядная организация ведёт подготовку фундамента для нового детского сада, сообщили в Управления капитального строительства Пермского края.

Дошкольное учреждение сможет принять до 240 детей. Проектом предусмотрено наличие 12 групп, а также помещений для игр, музыкальных и спортивных мероприятий. Кроме того, будут оборудованы кабинеты для логопедических и психологических консультаций. На прилегающей территории появятся игровые комплексы, спортивные зоны и крытые веранды.

Новый трёхэтажный корпус будет возведён рядом со средней школой в Нижних Муллах, на ул. Школьной.

Возведение детского сада в Петровке является одним из первых проектов, осуществляемых в рамках новой краевой инвестиционной программы, направленной на развитие муниципальных объектов. Полномочия по реализации этой программы были переданы на региональный уровень в текущем году.

Завершение строительства и открытие детского сада запланировано на 2027 год.

