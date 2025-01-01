Пермяк победил на этапе Чемпионата России по кольцевым автогонкам «Формула 4» Поделиться Твитнуть

Владимир Верхоланцев

Министерство спорта Пермского края

В Казани завершился пятый этап Чемпионата России «Формула 4», где триумфатором стал Владимир Верхоланцев из Перми, сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

На автодроме встретились 16 пилотов, однако до финиша добрались лишь 13.

Гонщик из Пермского края, выступающий за команду Formula K Russia, продемонстрировал превосходный результат и завоевал первое место. Эта победа стала дебютной для Владимира Верхоланцева в его карьере в «Формуле 4».

Российская серия кольцевых гонок является самым значимым и престижным соревнованием в российском автоспорте. Она собирает лучших гонщиков и команды и проводится на ведущих автодромах страны. В 2025 году запланировано девять этапов на шести различных трассах.

