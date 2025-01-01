Только 22% детей мигрантов приняты в образовательные учреждения Пермского края Остальные не прошли необходимые тесты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала апреля и до конца августа 2025 года в учебные заведения Пермского края было подано 139 заявлений о зачислении детей, прибывших из других стран. По информации, предоставленной краевым Министерством образования порталу Properm.ru, из этого числа 31 ребёнок успешно прошёл необходимую проверку знаний и был принят в школу. Это составляет 22,3% от общего количества желающих.

Напомним, в целом по РФ было подано 23 616 заявлений от желающих учиться в российских школах из семей мигрантов. Проверочные испытания решились пройти только 5940 человек, из которых успешно справились с заданиями 2964. Это составляет половину от числа проходивших тесты и 12,6% от общего числа поданных заявлений. Следовательно, 87% детей из семей мигрантов не смогли быть зачислены в российские школы.

Отметим, что при поступлении в первый класс оценивают навыки устной речи на русском языке. Со второго класса к этому добавляются задания на проверку умений читать и писать.

