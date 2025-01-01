Пермский ХК «Молот» одержал победу над «Олимпией» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В домашнем матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) пермский «Молот» со счётом 1:0 обыграл кирово-чепецкую «Олимпию». Матч прошёл в напряжённой борьбе — в основное время обе команды не смогли забросить шайбу. Победа была определена в серии буллитов после овертайма.

Это первый домашний успех «Молота» в текущем сезоне. Тренерский штаб возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Альберт Мальгин.

Следующий матч команда проведёт 18 сентября в Нефтекамске против местного «Тороса».





«Мы давно не были дома. У нас были выездные сборы и первые игры сезона. Первая домашняя игра — было определенное давление, волнение, пришли все близкие, родственники. Было непросто, но ребята справились, и удача была на нашей стороне сегодня», — прокомментировал Альберт Мальгин.

