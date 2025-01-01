Явка на выборы губернатора Пермского края составила более 46% Поделиться Твитнуть

К 18:00 14 сентября средняя явка избирателей в регионе, включая участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 46,29% — 913 238 чел. Этот показатель превышает уровни явки как на выборах 2020-го, так и на выборах 2017 года.

Указанные данные являются последними промежуточными. Окончательные результаты будут опубликованы после полного подсчёта бюллетеней.

Для консультаций и обращений по вопросам голосования работает «горячая линия» Центра общественного наблюдения за выборами в Пермском крае: 8-800-200-76-94.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на выборах губернатора Пермского края не было зафиксировано нарушений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.