Более 800 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Пермского края Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным на 15:00 14 сентября, в голосовании по выборам губернатора Пермского края приняли участие 41,97% избирателей — 828 398 чел., включая участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале https://vybory.gov.ru/. Об этом сообщает избирательная комиссия Пермского края.

Граждане могут голосовать на избирательных участках, дома (при наличии соответствующего заявления) и через ДЭГ.

Голосование завершится сегодня, 14 сентября, в 20:00.





В это воскресенье в 08:00 для голосования открылись более 1,7 тыс. избирательных участков.





Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко отметил, что текущая явка на выборах губернатора Пермского края уже превышает показатели аналогичных выборов 2020 года.

По его словам, рост участия обусловлен комплексным подходом к организации голосования: активная информационная работа, включая подъёмные обходы в рамках проекта «ИнформУИК», а также широкое применение всех предусмотренных законом форм голосования — на участках, дома, на экстерриториальных участках, через механизм «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Шевченко подчеркнул, что выборы проходят в строгом соответствии с законодательством. «На данный момент в ЦИК РФ не поступило ни одной официальной жалобы на действия Избирательной комиссии Пермского края или её территориальных подразделений», — сказал он.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.