Избирательная комиссия Пермского края

Стартовал заключительный день голосования на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщает избирательная комиссия Пермского края.

Сообщается, что 1778 избирательных участков открылись в 08:00, голосование продлится до 20:00. В избиркоме напомнили, что подавшие заявление на дистанционное электронное голосование — могут проголосовать с любого устройства с доступом в Интернет на портале.

Получить консультацию по выборам губернатора Пермского края или оставить обращение можно по телефону «Горячей линии» 8 (800) 200-76-94.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что средняя явка на выборах губернатора Пермского края составляет 33,12%.

