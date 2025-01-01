Средняя явка на выборах губернатора Пермского края составляет 33,12% Приведены данные с учётом ДЭГ Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги двух дней голосования, 12 и 13 сентября. С учётом ДЭГ в регионе в выборах губернатора Прикамья приняли участие 33,12% избирателей — 653 750 человек.

В воскресенье, 14 сентября, состоится третий день голосования. Избирательные участки Прикамья открыты с 08:00 до 20:00. Подавшие заявку на ДЭГ могут проголосовать со своего устройства также до 20:00.

При этом, отмечают в крайизбиркоме, жители Пермского края, подавшие заявку на дистанционное электронное голосование, могут принять участие в выборах губернатора Прикамья даже при отсутствии мобильного интернета. Без ограничений можно воспользоваться порталом «Госуслуги» и проголосовать на сайте дистанционного электронного голосования.

Кроме того, ДЭГ можно воспользоваться в помещении любой участковой избирательной комиссии или подключившись к любой из публичных точек доступа к Wi-Fi.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.