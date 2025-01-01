В Прикамье ищут пенсионерку, пропавшую в садовом кооперативе Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Прикамье ищут пенсионерку, пропавшую в садовом кооперативе — 85-летнюю Людмилу Ивину. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своих социальных сетях.

Известно, что 12 сентября в 17:00 она ушла из дома в СДНП «Сады Корсаково» (Пермский муниципальный округ), с тех пор её местонахождение неизвестно. Женщина худощавого телосложения, ростом 150 см, с седыми волосами и голубыми глазами.

В тот день была одета в белый берет, чёрную куртку с белой полосой, коричневые штаны в крапинку, демисезонные чёрные ботинки.

Информацию о местонахождении сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.









