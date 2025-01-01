Алёна Бронникова В новом здании Пермской галереи обустроят экспозицию «Кабинет древностей» На её создание выделили 3,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Для создания ещё одной постоянной экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи выделили 3,6 млн руб. По информации сайта госзакупок, на ул. Советской, 1 появится зал «Кабинет древностей».

Подрядчик должен изготовить не более чем за семь дней до открытия экспозиции конструкций, этикетаж, аннотации, выполнить монтажные работы, настроить камеры видеонаблюдения и сигнализацию на витринах, освещение и расставить экспонаты. Срок оказания услуг: с 13 октября по 30 ноября, при этом планируемая дата открытия экспозиции — 23 октября 2025 года.

Итоги электронного конкурса подведут 25 сентября.

Ранее также стало известно, что в новом здании галереи появятся постоянные экспозиции древнерусского и западноевропейского искусства. По созданию первой учреждение уже выбрало исполнителя, с которым планирует заключить контракт на 3,2 млн руб., создание второй оценили в 2,9 млн руб.

