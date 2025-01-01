Алёна Бронникова Корпуса бывшего санатория «Камкабель» в Перми продают за 110 млн рублей Общая площадь актива – 3,8 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Перми продаются корпуса бывшего санатория-профилактория, принадлежавшего заводу «Камский кабель». Объект находится в Орджоникидзевском районе, на ул. Гайвинской, 78. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Владельцы предлагают приобрести актив за 110 млн руб. В лот входят два здания общей площадью 3,8 тыс. кв. м, расположенные на участке площадью 8,8 тыс. кв. м. По данным кадастровой карты, участок предназначен под четырёхэтажное кирпичное здание профилактория с подвалом (лит А), пристроем (лит А1), крыльцом (лит а), замощением (1), а также двухэтажное кирпичное здание профилактория-грязелечебницы с подвалом (лит Б, б, б2, б3, б4).

«Прeдлaгается к пpодаже: два нежилыx здания, oбщей плoщaдью 3,8 тыс. кв. м (2,2 тыс. кв. м — пятиэтaжнoe зданиe, в том чиcлe пoдвaл, 1,5 тыс. кв. м — тpёхэтажноe зданиe, в тoм числe пoдвал). Здaния принaдлeжат нa пpавe cобcтвеннocти. Зeмельный учaсток принaдлeжит на праве долгосрочной аренды до 2039 года (собственник — город Пермь)», — отмечается в объявлении.

Ранее здания использовались под профилакторий, в данный момент он закрыт. По мнению автора, их можно реконструировать под иное использование и переоформление земельного участка. В частности, под гостиницу или хостел, профилакторий или медицинское учреждение, спортклуб или учреждение социального обслуживания населения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чайковском на продажу выставлен санаторий «Изумруд». Объект реализуется за 150 млн руб.

«Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию с 1957 года. По данным СБИС, ООО было зарегистрировано в 2008 году. Учредителем выступает ООО «Кабельные технологии инновации», доли которого принадлежат ООО «Объединённая кабельная компания», депутату Пермской думы Владимиру Плотникову, Владимиру Шарыгину, спортивному топ-менеджеру Сергею Кущенко и бизнесмену Рифхату Ибрагимову.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.