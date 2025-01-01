В Пермском зоопарке выявлены нарушения ветеринарного законодательства На львов не было сопроводительных документов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

ГКАУК «Пермский зоопарк» привлечён к ответственности за нарушения ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверка в зверинце была проведена в августе. Россельхознадзор установил, что львы поступили в зоопарк без ветеринарных сопроводительных документов. Также не было документов, подтверждающих их карантин. Кроме того, гости наблюдали за животными, которые не прошли оценку соответствия лицензионным требованиям.





Всё это, по словам ведомства, является нарушением закона о ветеринарии. Зоопарку было выдано предписание для устранения нарушений.





Напомним, с 7 августа пермский зоопарк открылся в новом месте, в микрорайоне Нагорный (ул. Свиязева, 17в). Зоопарк занимает 26 га, на них расположены 130 различных построек, среди которых 92 — открытые вольеры для животных.

