Проект по ремонту зданий базы «Пермские медведи» подготовят за 15 млн рублей Сами строительно-монтажные работы выполнят до 2027 года

В Перми планируют до 2027 года капитально отремонтировать здания детского спортивного лагеря по ул. Спортивной, 22 в Мотовилихе (база «Пермские медведи»). Для этого будет выполнен комплекс проектно-изыскательских работ до 25 апреля 2026 года.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок конкурсу, работы оценили в 15,8 млн руб. Срок окончания подачи заявок на участие — 30 сентября. Итоги подведут 3 октября.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края. Средства будут выделены из регионального бюджета. Срок окончания исполнения контракта — 3 июня 2026 года.

Комплекс зданий состоит из двух трёхэтажных зданий санатория со столовой площадью 3 тыс. кв. м и восстановительно-реабилитационного центра с холлами площадью 795 кв м, двух гаражей высотой в два и один этаж и одноэтажного здания котельной. Пропускная способность объекта составляет 240 чел. в смену, он предназначен для размещения спортсменов, судей и организаторов соревнований, а также подготовки спортивного резерва и учебно-тренировочных сборов.

Подрядчик должен будет разработать несколько вариантов архитектурного облика зданий, решения должны быть увязаны с существующей застройкой, должны быть предусмотрены варианты устройства архитектурной подсветки, места возможной установки кондиционеров, разработаны поэтажные планы с указанием помещений и расстановкой мебели и оргтехники. Также проект должен включать в себя обновление системы отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, газификации, решения по телефонизации, радиофикации и доступа к интернету, телевидению, обеспечение антитеррористической защищённости.

Ранее также МКУ «Пермблагоустройство» объявило конкурс по строительству подъездной дороги к лыжно-биатлонному комплексу по ул. Спортивной, 22. Начальная стоимость контракта составляет 458,7 млн руб. Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, а затем приступить к строительным работам. Строительно-монтажные работы должны закончиться 10 декабря 2026 года.

