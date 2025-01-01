Явка избирателей в Пермском крае 12 сентября составляет 12,84% Проголосовали около 254 тысяч жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае явка избирателей 12 сентября, в первый день голосования, на 15:00 составляет 12,84%, или 253 148 чел. Данные подсчитаны с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает крайизбирком.

Напомним , все избирательные участки в Пермском крае оборудованы системами видеонаблюдения. Видеокамеры будут вести непрерывную запись происходящего на участках, а с некоторых из них будет осуществляться прямая трансляция в центр общественного наблюдения, расположенный в молодежном центре «Кристалл». В дни выборов любой желающий сможет наблюдать за ходом голосования онлайн из Центра общественного наблюдения.





Граждане, не имеющие возможности посетить избирательный участок по уважительным причинам или не зарегистрировавшиеся для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут реализовать свое право голоса на дому. Для этого необходимо до 14:00 14 сентября связаться со своей участковой комиссией и заявить о желании проголосовать вне участка. Передать просьбу о голосовании на дому можно также через родственников, соседей или знакомых.

