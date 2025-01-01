В Пермском крае начались выборы губернатора Также в 11 территориях выбирают депутатов местных дум Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

В пятницу, 12 сентября, в Пермском крае открылись 1743 избирательных участка, они будут работать три дня с 8 утра до 8 вечера. В списки избирателей включен 1 971 661 человек. В организации избирательного процесса задействовано свыше 16 тыс. членов избирательных комиссий. Об этом сообщили в избиркоме Пермского края.

В течение дней голосования граждане, не имеющие возможности посетить избирательный участок по уважительным причинам или не зарегистрировавшиеся для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут реализовать свое право голоса на дому. Для этого необходимо до 14:00 14 сентября связаться со своей участковой комиссией и заявить о желании проголосовать вне участка. Передать просьбу о голосовании на дому можно также через родственников, соседей или знакомых.

Жители Прикамья, подавшие заявку на ДЭГ до 8 сентября через портал «Госуслуги», могут воспользоваться этой формой голосования. Электронное голосование доступно круглосуточно с любого устройства, подключенного к Интернету, с 08:00 12 сентября до 20:00 14 сентября.

Все избирательные участки в Пермском крае оборудованы системами видеонаблюдения. Видеокамеры будут вести непрерывную запись происходящего на участках, а с некоторых из них будет осуществляться прямая трансляция в центр общественного наблюдения, расположенный в молодежном центре «Кристалл». В дни выборов любой желающий сможет наблюдать за ходом голосования онлайн из Центра общественного наблюдения.

В избирательные комиссии направлено 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Они будут контролировать все этапы голосования.

По всем вопросам, касающимся выборов губернатора Пермского края, работает «горячая линия»: 8 (342) 235-16-80. Также в дни голосования организована круглосуточная «горячая линия» в Центре общественного наблюдения для приема обращений граждан: 8 (800) 200-76-94.

Напомним, с 12 по 14 сентября 2025 года в Пермском крае проводятся выборы главы региона, а также 8 основных и 3 дополнительных кампании по выборам в местные органы власти.

