В Прикамье простятся с погибшим на СВО Германом Пермяковым Он погиб ещё в конце апреля этого года

Фото: администрация Сивинского округа

В администрации Сивинского муниципального округа сообщили о гибели во время спецоперации на Украине Германа Пермякова из д. Большое Самылово.

Герман Пермяков родился 14 августа 1978 года, а погиб 22 апреля 2025 года в зоне боевых действий. Обстоятельства его смерти власти не уточнили.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 15 сентября с 11:30 часов около дома отца в д. Большое Самылово (ул. Самыловская, д.23). Позже, в 12:00, запланирован митинг около местного ДК

В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 сентября похоронили другого уроженца Коми-округа — 41-летнего Алексея Меньшикова. Он родился в д. Заболотное. Мужчина ушёл на СВО 13 декабря 2024 года, а погиб 28 апреля этого года.

