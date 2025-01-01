В Прикамье простятся с погибшим на СВО Германом Пермяковым
Он погиб ещё в конце апреля этого года
В администрации Сивинского муниципального округа сообщили о гибели во время спецоперации на Украине Германа Пермякова из д. Большое Самылово.
Герман Пермяков родился 14 августа 1978 года, а погиб 22 апреля 2025 года в зоне боевых действий. Обстоятельства его смерти власти не уточнили.
Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 15 сентября с 11:30 часов около дома отца в д. Большое Самылово (ул. Самыловская, д.23). Позже, в 12:00, запланирован митинг около местного ДК
В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего солдата.
