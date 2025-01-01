На севере Пермского края простятся с участником СВО Алексеем Меньшиковым Он погиб весной этого года в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: издание "Парма-Новости" / предоставлено родственниками

Во время проведения российской спецоперации на территории Украины погиб житель с.Юсьва, 41-летний Алексей Меньшиков. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего. Информация о гибели солдата также появилась в местных пабликах в соцсетях.

Алексей Меньшиков родился 11 февраля 1984 года в деревне Заболотное. Учился в Трифоновской школе, а потом постоянно жил в с. Юсьва. Он ушёл на СВО 13 декабря 2024 года, а погиб спустя всего несколько месяцев, 28 апреля этого года.

Прощание с солдатом состоится 12 сентября в 12:00 час на территории местного кладбища.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб 42-летний житель Кудымкара Дмитрий Располов. В декабре 2024 года он также, как и Алексей Меньшиков, отправился в зону боевых действий, но с 16 марта его судьба была неизвестна, он числился пропавшим без вести. Позже мужчину официально признали погибшим. Его похоронят 11 сентября.

