На СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Располов Прощание с военнослужащим состоится 11 сентября

Фото: "Парма-Новости" / предоставлено родственниками

В зоне специальной военной операции погиб 42-летний житель Кудымкара Дмитрий Располов. Информацию об этом опубликовало издание «Парма-Новости», ссылаясь на близких родственников погибшего.

Дмитрий Располов — уроженец и житель Кудымкара. В декабре 2024 года он отправился в зону боевых действий. С 16 марта его судьба была неизвестна, он числился пропавшим без вести, а позже был официально признан погибшим.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 11 сентября в 10:00 в Ритуальном зале около городского кладбища Кудымкара. Поминальный обед организуют в 13:30 в кафе «Парма».

Как писал «Новый компаньон», 9 сентября в Прикамье простились с уроженцем Гайнского округа, рядовым Сергеем Ташкиновым, который погиб на СВО.

