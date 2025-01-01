В Прикамье простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Сергеем Ташкиновым Ему было 48 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Ташкинов / фото из социальных сетей главы округа Елизаветы Шалгинских

В зоне специальной военной операции погиб рядовой Сергей Ташкинов, уроженец Гайнского округа Пермского края. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава округа Елизавета Шалгинских. Она выразила искренние соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

Сергей Ташкинов родился 1 мая 1976 года. Известно, что он проходил службу по контракту с декабря прошлого года в должности гранатомётчика. 22 января текущего года погиб при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с жителем Прикамья состоится сегодня, 9 сентября, в Культурно-методическом центре п. Гайны. Начало панихиды запланировано на 13:30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Александровском округе Пермского края состоялись похороны Николая Овчинникова, также погибшего в зоне СВО.

