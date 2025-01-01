В Прикамье простились с участником СВО Николаем Овчинниковым Он погиб в марте этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровском районе Пермского края состоялись похороны Николая Овчинникова, участника специальной военной операции. Информацию об этом опубликовали представители местной администрации на официальной странице муниципалитета в социальных сетях.

Николай Овчинников родился 16 июля 1985 года. Его детские и юношеские годы прошли в селе Усть-Игум. После завершения обучения в средней школе № 9 он поступил в педагогический лицей в Перми.

Он служил во внутренних войсках РФ, где достиг звания младшего сержанта. После завершения службы Николай переехал в Пермь и начал работать в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Ему очень нравилась эта работа, и он решил продолжить образование, повышая свою квалификацию. После учебы он работал механиком установки.

Фото: администрация Александровского округа

В феврале 2025 года он решил поступить на военную службу по контракту, где добросовестно исполнял свой воинский долг до трагического дня. Николай Овчинников погиб 27 марта, продемонстрировав мужество и героизм в бою.

Фото: администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.