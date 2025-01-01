Реновация сквера за Театром-Театром в Перми выполнена на 80% Завершение работ планируется в конце сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в администрации Перми, ремонт сквера, расположенного в 64-м квартале городской эспланады (за Театром-Театром), выполнен на 80%.

Компания-подрядчик уже уложила новое асфальтобетонное покрытие, обновила газон, отремонтировала систему освещения и провела посадку деревьев и кустарников. В настоящее время ведутся работы по установке сцены и малых архитектурных форм.

Напомним, в соответствии с проектом, в сквере должны быть установлены скамейки, небольшая уличная сцена из террасной доски, входная арка в виде буквы «П», смонтированы парклеты — конструкции с навесами, лавочками и столами, высажены яблони, клёны, черемуха и липы, а также созданы цветники с многолетними цветами. На территории между Театром-Театром и ул. Крисанова также будут обустроены новые пешеходные зоны. Проект обещали реализовать до конца сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.