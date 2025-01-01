В связи с атакой дронов отменён авиарейс из Санкт-Петербурга в Пермь Не состоится и обратный перелёт Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Smartavia отменила свой рейс из Санкт-Петербурга в Пермь 12 сентября. Такая информация содержится на онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино. Прибытие самолёта по расписанию должно было состояться в 6:55. Также был аннулирован обратный рейс из Перми в Санкт-Петербург, запланированный к отправке в 7:35.

Ранее сообщалось только о задержках рейсов.

Причиной отмены перелётов стала атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Ленинградской области.

Как сообщил губернатор области Александр Дрозденко, над регионом в ночь на 12 сентября было сбито более 30 беспилотников. О пострадавших не сообщается.

