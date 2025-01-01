Из-за атаки БПЛА задержан рейс из Санкт-Петербурга в Пермь Ночью в Ленинградской области сбиты более 30 дронов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 12 сентября в Ленинградской области была зафиксирована атака дронов, что повлекло за собой введение плана «Ковёр» в аэропорту Пулково и отмену большого количества вылетов. Данные события оказали влияние и на пассажиров, направляющихся в Пермь.

Рейс авиаперевозчика Smartavia, прибытие которого из Санкт-Петербурга в Пермь было запланировано на 6:55, задерживается. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Большое Савино, теперь прибытие в краевой центр ожидается в 10:15.

Вылет обратного рейса, выполняемого той же авиакомпанией из Перми в Санкт-Петербург, тоже перенесён. Вместо запланированного времени отправления в 7:35 самолёт вылетит ориентировочно в 11:00.

Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, этой ночью над территорией региона уничтожено более 30 БПЛА. По его словам, места падения дронов оцеплены, пострадавших нет.

