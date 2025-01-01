Алёна Бронникова Капремонт помещений первого этажа Тюремного замка в Перми оценили в 4 млн рублей Работы должны быть завершены в декабре Поделиться Твитнуть

ФКУ «Следственный изолятор № 1 ГУФСИН по Пермскому краю» опубликовало аукцион на выполнение капитального ремонта в здании по ул. Клименко, 24 в Перми. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Тюремный замок, где отбывали заключение революционеры Я.М. Свердлов, Ф.С. Сергеев (Артём), Л.А. Фотиева и др.».

По информации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет отремонтировать помещения входной группы первого этажа № 2, 3, 7, 8, 9. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,4 млн руб. Дата подведения итогов — 23 сентября.

Исполнитель должен будет выполнить демонтажные работы, подготовить стены, пол и потолок к производству работ, выровнять и покрасить поверхности, установить металлические дверные блоки и блоки из ПВХ в наружные и внутренние дверные проёмы, проложить коммуникации и произвести финишные работы. Приступить к демонтажу планируется с 6 октября, завершить все работы — к 15 декабря 2025 года.

Ранее в СИЗО № 1 был выполнен капремонт фасадов. Контракт был заключён с ООО «Пермстроймет+» в 2023 году на 10,7 млн руб.

