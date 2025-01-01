В дни выборов в Перми увеличится количество общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми усилят транспортное обслуживание населения в период выборов, сообщили в пресс-службе администрации города. В частности, будет увеличено число рейсов общественного транспорта в дни голосования — 13 и 14 сентября. Автобусы, следующие в районы избирательных участков, будут курсировать по графику, аналогичному будням.

Решение принято в связи с ожидаемым повышением пассажирского трафика на маршрутах №1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 35, 36, 41, 44, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 64, 66, 70, 72, 75, 78 и 81. Для удобства горожан будет обеспечено максимальное количество транспортных средств на этих направлениях.

Напомним, 12 сентября в Пермском крае открылись 1743 избирательных участка, они будут работать три дня с 8 утра до 8 вечера. В списки избирателей включён 1 971 661 человек. В Пермском крае выбирают губернатора, а в 11 территориях региона ещё и депутатов местных дум.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.