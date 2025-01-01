В Перми хотят построить завод по производству противопожарных дверей Объём инвестиций в проект оценивается в 106 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе заседания Городского совета Перми по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, была рассмотрена документацию, касающаяся подготовки к реализации проекта компании «Замок», претендующего на статус «приоритетного инвестиционного» на уровне региона.

Компания «Замок» предложила проект, направленный на расширение текущего производства. В планах — строительство нового завода, специализирующегося на выпуске противопожарных и металлических дверей. Новая производственная территория будет располагаться на ул. Маршрутной, по соседству с уже действующим предприятием компании. Объём инвестиций в проект оценивается в 106 млн руб.

Представленный проект получил предварительное одобрение участников Городского совета и был рекомендован для дальнейшего изучения и оценки на уровне края.

Такие же рекомендации получил проект компании «Каскад Групп» по строительству многофункционального спорткомплекса для занятий падел-теннисом.

