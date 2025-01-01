Находящиеся на СВО пермяки проголосовали на выборах губернатора Прикамья Для них в воинских частях организовали экстерриториальные избирательные участки Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Жители Пермского края, участвующие в специальной военной операции, реализовали свое избирательное право на выборах главы региона, об этом сообщает крайизбирком.

Для военнослужащих из Прикамья, находящихся в зонах дислокации воинских подразделений, была организована возможность голосования на экстерриториальных избирательных участках.

Они были полностью укомплектованы требуемым оборудованием для проведения голосования, включая информационные материалы о кандидатах и иную справочную информацию.

Процедура голосования осуществлялась в строгом соответствии с установленными нормами законодательства о выборах с использованием традиционных бумажных бланков.

Напомним, с 12 по 14 сентября 2025 года в Пермском крае проводятся выборы главы региона, а также в 11 территориях региона голосуют за депутатов местных дум. В Прикамье сегодня открылись все 1743 избирательных участка, они будут работать три дня с 8 утра до 8 вечера.

