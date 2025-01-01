На фестивале боевых искусств пермяки завоевали «золото» и «серебро» Соревнования проходят в Анапе Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

В Анапе проходит XVII Всероссийский юношеский фестиваль боевых искусств. Спортсмены-кикбоксёры из Пермского края добились на соревнованиях успехов.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края, Матвей Салахутдинов завоевал первое место, а Никита Меркулов занял вторую позицию.

Игры продлятся до 23 сентября. За это время молодые атлеты выступят в более 20 различных дисциплинах боевых искусств.

Всего в состязаниях принимают участие около 6 тыс. юных бойцов из более 70 регионов Российской Федерации.

