Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с гибелью студента агротехникума из Прикамья К главе СК обратилась мать погибшего

Следственный комитет России

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят отчёт о продвижении в расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью на производстве 17-летнего студента Кудымкарского агротехникума. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что мать погибшего юноши обратилась с просьбой о помощи к председателю Следственного комитета. Ранее после сообщений в СМИ местные следователи завели уголовное дело по статье несоблюдение правил охраны труда, приведшее к непреднамеренной смерти.

Руководитель СК поручил исполняющему обязанности главы СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову предоставить подробный доклад о текущем состоянии расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах произошедшего.

Как писал ранее «Новый компаньон» молодой человек, обучающийся в колледже, проходил практику у частного предпринимателя, занимаясь уборкой на производстве. Но вечером 10 сентября его тело обнаружили товарищи по учёбе. Мальчик был в цеху, где находился работающий бетоносмеситель. Подростка извлекли из зоны станка, но прибывшие медики констатировали смерть от множественных травм.

После ЧП прокуратура начала проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело.

