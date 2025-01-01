В прокуратуре Прикамья рассказали подробности гибели подростка в Карагае
Тело мальчика обнаружили в бетономешалке
В связи со смертью подростка в Карагайском округе краевая прокуратура начала расследование для выяснения обстоятельств и причин трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре рассказали, что молодой человек, обучающийся в колледже, проходил практику у частного предпринимателя, занимаясь уборкой на производстве. Вечером 10 сентября его тело обнаружили товарищи по учёбе. Мальчик был в цеху, где находился работающий бетоносмеситель. Подростка извлекли из зоны станка, но прибывшие медики констатировали смерть от множественных травм.
Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения норм трудового законодательства и выявляет факторы, приведшие к гибели студента. Также сотрудники надзорного ведомства взяли под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту произошедшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.