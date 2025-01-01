В прокуратуре Прикамья рассказали подробности гибели подростка в Карагае Тело мальчика обнаружили в бетономешалке Поделиться Твитнуть

В связи со смертью подростка в Карагайском округе краевая прокуратура начала расследование для выяснения обстоятельств и причин трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре рассказали, что молодой человек, обучающийся в колледже, проходил практику у частного предпринимателя, занимаясь уборкой на производстве. Вечером 10 сентября его тело обнаружили товарищи по учёбе. Мальчик был в цеху, где находился работающий бетоносмеситель. Подростка извлекли из зоны станка, но прибывшие медики констатировали смерть от множественных травм.

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения норм трудового законодательства и выявляет факторы, приведшие к гибели студента. Также сотрудники надзорного ведомства взяли под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту произошедшего.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что агротехникум направил учащихся, в числе которых был Роман Сторожев, на производственную практику. Однако администрация учебного заведения отрицает этот факт, утверждая, что молодые люди самостоятельно приняли решение о трудоустройстве.

