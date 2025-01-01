Алёна Бронникова Участок дороги в Индустриальном районе Перми закроют на неделю На улице Беляева запланированы работы по устройству инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Индустриальном районе Перми на следующей неделе временно закроют движение для всех видов транспорта на участке по ул. Беляева, рядом со строящимся домом «Ракета-дом Беляева» от спецзастройщика «Миниполис Култаево парк». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса.

Движение будет закрыто на участке от дома по ул. Беляева, 204 до пересечения с ул. Свиязева. Ограничения будут действовать в течение недели: с восьми часов утра 20 сентября до восьми часов утра 27 сентября 2025 года.

На указанном участке запланировано выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Подрядчиком является ООО «Максимум».

Ранее также сообщалось, что на ул. Петропавловской в Перми с 15 по 20 сентября будут введены временные ограничения движения, а затем, до 22 сентября, движение полностью закроют для устройства инженерных сетей. Речь идёт об участке от ул. Горького до дома по ул. Петропавловской, 13.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.