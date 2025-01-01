Пермяку предъявили обвинение по делу о столкновении гидроцикла и лодки В результате ЧП утонул подросток Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По делу о столкновении гидроцикла и лодки 7 сентября на Мулянке следствие предъявило обвинение взрослому мужчине. Дзержинский районный суд Перми избрал ему меру пресечения.

Следователь направил 10 сентября ходатайство, потребовав заключить обвиняемого под стражу Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Защита ходатайствовал об избрании более мягкой меры — подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Следствием ему предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в состоянии опьянения при управлении маломерным судном, повлёкшее по неосторожности смерть человека. События произошли в минувшее воскресенье в акватории реки Мулянки», — сообщили в суде.

Рассмотрев ходатайство обвинения, суд отказал в его удовлетворении. Причиной стало отсутствие оснований для избрания в отношении пермяка исключительной меры пресечения. Ему запретили общение с потерпевшими и свидетелями, посылать и получать почтово-телеграфные сообщения, а также пользоваться средствами связи и интернетом. В данный момент постановление не вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 7 сентября. Тогда Центральное МСУТ СК России сообщало, что гидроцикл, которым управлял 11-летний подросток, столкнулся с лодкой, на борту которой были мужчина и подросток 15 лет. После столкновения мужчину госпитализировали, а 15-летний мальчик пропал без вести. Его поисками занимались водолазы Пермской городской службы спасения.

