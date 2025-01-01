В Перми после столкновения гидроцикла и лодки ищут подростка Следователи организовали проверку Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Центрального МСУТ СК России

В Перми выясняются обстоятельства столкновения гидроцикла и лодки, в результате которого пропал без вести подросток. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, происшествие случилось днём 7 сентября в акватории реки Мулянки, в границах Дзержинского района Перми, когда гидроцикл, которым управлял 11-летний подросток, столкнулся с лодкой, на борту которой были мужчина и подросток 15 лет. После столкновения мужчину госпитализировали, а 15-летний мальчик пропал без вести.

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят доследственную проверку.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, водолазы Пермской городской службы спасения сейчас ищут подростка. На месте работает психолог МЧС России.

В МЧС напоминают всем родителям о том, что всегда нужно знать, где находится их ребёнок. Важно не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасного поведения на воде.





