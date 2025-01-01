В выходные в Перми продлят работу общественного транспорта В Закамске пройдёт фестиваль фейерверков Поделиться Твитнуть

В связи с проведением фестиваля фейерверков «Симфония огня» в Перми 13 сентября продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Продлеваем работу транспорта для посетителей фестиваля «Симфония огня» 13 сентября. В Кировском районе после окончания мероприятия в 23:00 пермяки и гости города смогут воспользоваться автобусами № 2, 60, 79 и 80. При этом отдельные рейсы маршрута № 6 проследуют от ДК им. Кирова через микрорайоны Железнодорожный и Пролетарский», — отметили в мэрии.

Продлится и работа транспорта в центре города. В частности, будут работать маршруты автобусов № 1, 3, 6, 10, 14, 32, 36, 50, 53, 67, 72, 74, 77 и 81 и трамваев № 4, 5 и 7. Транспорт будет ходить до 01:00 14 сентября.

Кроме того, из-за ограничения движения на ул. Кировоградской автобусы № 79 с 18:00 до 00:00 будут следовать в объезд — вместо ул. Худанина по ул. Адмирала Нахимова.

Ранее сообщалось, что с семи часов вечера 12 сентября и до полуночи 13 сентября по ул. Ласьвинской (на участке от ул. Закамской до ул. Кировоградской) и по ул. Кировоградской (от ул. Адмирала Нахимова до ул. Федосеева) будет действовать запрет на стоянку и парковку автомобилей. На этих же отрезках дорог 13 сентября с шести часов вечера и до полуночи будет полностью перекрыто движение любого транспорта.

Фестиваль «Симфония огня» не проводился в Перми несколько лет. Ранее на протяжении 10 лет его организатором выступал Пермский пороховой завод. После чего проведение шоу краевые власти взяли под свой патронаж.

