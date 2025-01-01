Из-за фестиваля фейерверков в Перми ограничат движение транспорта Мероприятие состоится 13 сентября Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Закамске состоится фестиваль фейерверков «Симфония огня» (0+). В связи с проведением этого зрелищного мероприятия на некоторых улицах города временно изменится дорожное движение.

Как уточнили в минтрансе региона, с семи часов вечера 12 сентября и до полуночи 13 сентября будет действовать запрет на стоянку и парковку автомобилей по ул. Ласьвинской (на участке от ул. Закамской до ул. Кировоградской) и по ул. Кировоградской (от ул. Адмирала Нахимова до ул. Федосеева).

На этих же отрезках дорог 13 сентября с шести часов вечера и до полуночи будет полностью перекрыто движение любого транспорта.

В министерстве обратились к жителям и гостям города с просьбой проявить понимание в связи с ограничениями и заранее продумать маршрут передвижения.





