Торги по первому этапу снегоприёмного пункта в Перми не состоялись Начальная цена контракта составляла 268 млн рублей

Торги на выполнение работ по первому этапу строительства снегоприёмного пункта в Мотовилихинском районе Перми признаны несостоявшимися. Как указано на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок от участников поступила только одна заявка, которая не соответствовала требованиям.

Напомним, полигон будет размещён рядом с Восточным кладбищем, между Сылвенским и Бродовским трактами, на земельном участке площадью 17,13 га. Общая площадь проектируемой территории — 0,85 га. Здесь будет размещено четыре наземных модуля для очистки ливневых и талых сточных вод. В рамках первого этапа запланированы работы по строительству очистных сооружений поверхностного стока.

Торги были объявлены в августе, подрядчика должны были выбрать 12 сентября. В техзадании срок выполнения работ был указан до 31 августа 2026 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 268,49 млн руб.

