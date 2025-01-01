Алёна Бронникова На первый этап строительства снегоприёмного пункта в Перми направят 268 млн рублей В первую очередь планируется построить очистные сооружения Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок разместили конкурс на выполнение первого этапа работ по строительству снегоприёмного пункта в Мотовилихинском районе Перми. Подрядчика планируется выбрать 12 сентября.

Как указано в конкурсной документации, заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 268,49 млн руб.

В рамках первого этапа запланированы работы по строительству очистных сооружений поверхностного стока. Срок выполнения — 31 августа 2026 года, срок окончания исполнения контракта — 7 октября 2026 года.

Полигон будет размещён рядом с Восточным кладбищем, между Сылвенским и Бродовским трактами, на земельном участке площадью 17,13 га, предназначенном для предоставления коммунальных услуг. Общая площадь проектируемой территории — 0,85 га. Здесь будет размещено четыре наземных модуля для очистки ливневых и талых сточных вод, номинальная производительность установки — 80 куб. м в час, объём накопительного резервуара — 3,9 тыс. куб. м.

В конце прошлого года стало известно, что власти приобрели отдельный участок в Перми под складирование снега, вывозимого из центрально-планировочного района города. Решение обустроить отдельный полигон было принято для сокращения расходов, связанных с тем, что значительную часть затрат краевого подрядчика, который занимается уборкой центральных улиц, составляет приобретение талонов на снежный полигон. Пакетом поправок к региональному бюджету были учтены также траты на строительство снегоприёмного пункта в Мотовилихе.

