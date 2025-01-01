В Перми перекрыли доступ к ещё одному детскому саду Учреждение находится на улице Крисанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми жители ещё одного двора перекрыли проход к территории детского сада. Здание находится между жилыми домами, и подойти к нему можно с двух сторон: с ул. Екатерининской или с ул. Крисанова.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на слова родителей воспитанников дошкольного учреждения, жители многоквартирного дома заварили калитку, перекрыв доступ с одной стороны. Родители возмущены, по их мнению, если здание стоит во дворе, проход к нему должен оставаться свободным.

С похожей ситуацией столкнулись родители дошкольников, которые ходят в другой корпус этого же детского сада, расположенный между улицами Луначарского и Екатерининской. Местные жители оказались недовольны, что родители воспитанников занимают парковочные места, оставляют мусор и портят общедомовое имущество и заблокировали калитку на территорию сначала автомобилем, а потом бетонным блоком.

Позже стало известно, что учреждение намерено добиться установления публичного сервитута для обеспечения свободного прохода со стороны ул. Луначарского. От руководства были направлены заявление в полицию и обращение в МЧС для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности.

