В Перми детский сад, вход в который перекрыли жильцы дома, оформит сервитут Поделиться Твитнуть

фото: Анна Якурнова / АиФ

В администрации Перми сообщили сайту perm.aif.ru, что дошкольное учреждение оформит сервитут на использование участка дома, жители которого препятствуют проходу в детский сад.

Конфликт возник вокруг детского сада, находящегося между улицами Луначарского и Екатерининской. Жители многоквартирного дома, через территорию которого проходит дорога к саду со стороны ул. Луначарского, приняли решение закрыть калитку. Сначала они перегородили вход машиной, но её убрали, после чего установили бетонный блок.

Представители городской администрации сообщили, что главный вход в детский сад находится со стороны ул. Екатерининской, а второй проход является вспомогательным. Несмотря на это, дошкольное учреждение намерено добиться установления публичного сервитута для обеспечения свободного прохода со стороны ул. Луначарского.

«Руководство детского сада подало документы на оформление публичного сервитута, заявление в полицию и обращение в Главное управление МЧС России по Пермскому краю для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности», — заявили представители городских властей.

Напомним, жители дома выражают недовольство тем, что родители воспитанников детского сада занимают парковочные места, оставляют мусор и портят общедомовое имущество.

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